Fleischmann (Erhardt) Charlotte
Место рожденияИжорская колония
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Erhardt Friedrich
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1860
Рождение ребёнка
13.07.1860
Отец ребёнка: Fleischmann Gottfried
Рождение ребёнка
10.12.1861
Дочь: (Fleischmann) Catharina
Отец ребёнка: Fleischmann Gottfried
Смерть
Неизвестно