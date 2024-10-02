Fleischmann (Erhardt) Charlotte — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fleischmann (Erhardt) Charlotte

Место рождения

Ижорская колония

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Erhardt Friedrich

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1860

Муж: Fleischmann Gottfried

Рождение ребёнка
13.07.1860

Сын: Fleischmann Gottfried

Отец ребёнка: Fleischmann Gottfried

Рождение ребёнка
10.12.1861

Дочь: (Fleischmann) Catharina

Отец ребёнка: Fleischmann Gottfried

Смерть
Неизвестно

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