Адамова (Любенко) Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1918
Дата смерти27.10.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1918
Рождение ребёнка
15.10.1939
Отец ребёнка: Адамов Михаил Павлович
Баранниково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
11.02.1956
Жирновск, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.10.1956
Дочь: Риккерд Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Адамов Михаил Павлович
Смерть
27.10.1958