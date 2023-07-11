Адамова (Любенко) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адамова (Любенко) Мария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1918

Дата смерти

27.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1918

Отец: Любенко Афанасий Кузьмич

Мать: Любенко Параскева Сергеевна

Рождение ребёнка
15.10.1939

Сын: Адамов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Адамов Михаил Павлович

Баранниково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
11.02.1956

Муж: Адамов Михаил Павлович

Жирновск, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.10.1956

Дочь: Риккерд Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Адамов Михаил Павлович

Смерть
27.10.1958
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