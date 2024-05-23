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Любенко Афанасий Кузьмич

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Место рождения

Осички, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

01.06.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1887

Отец: Любенко Кусьма Михайлович

Мать: Любенко Екатерина Григорьевна

Осички, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
08.11.1906

Жена: Любенко (Сагаева) Параскева Сергеевна

Баранниково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Любенко Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: Любенко (Сагаева) Параскева Сергеевна

Рождение ребёнка
31.05.1914

Дочь: Ткаченко (Любенко) Елена (О́льга) Афанасьевна

Мать ребёнка: Любенко (Сагаева) Параскева Сергеевна

Тарапатино, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.03.1917

Сын: Любенко Евфимий Кузьмич

Мать ребёнка: Любенко (Сагаева) Параскева Сергеевна

Рождение ребёнка
29.03.1917

Сын: Любенко Евфимий Афанасьевич

Мать ребёнка: Любенко (Сагаева) Параскева Сергеевна

Рождение ребёнка
29.03.1917

Дочь: Любенко Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Любенко (Сагаева) Параскева Сергеевна

Рождение ребёнка
20.04.1918

Дочь: Адамова (Любенко) Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Любенко (Сагаева) Параскева Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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