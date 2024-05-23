Любенко Афанасий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения01.06.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1887
Бракосочетание
08.11.1906
Баранниково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Любенко Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: Любенко (Сагаева) Параскева Сергеевна
Рождение ребёнка
31.05.1914
Дочь: Ткаченко (Любенко) Елена (О́льга) Афанасьевна
Мать ребёнка: Любенко (Сагаева) Параскева Сергеевна
Тарапатино, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.03.1917
Мать ребёнка: Любенко (Сагаева) Параскева Сергеевна
Рождение ребёнка
29.03.1917
Сын: Любенко Евфимий Афанасьевич
Мать ребёнка: Любенко (Сагаева) Параскева Сергеевна
Рождение ребёнка
29.03.1917
Дочь: Любенко Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Любенко (Сагаева) Параскева Сергеевна
Рождение ребёнка
20.04.1918
Дочь: Адамова (Любенко) Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Любенко (Сагаева) Параскева Сергеевна
Смерть
Неизвестно