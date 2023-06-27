Любенко (Сагаева) Параскева Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любенко (Сагаева) Параскева Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1906

Муж: Любенко Афанасий Кузьмич

Баранниково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Любенко Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Любенко Афанасий Кузьмич

Рождение ребёнка
31.05.1914

Дочь: Любенко Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Любенко Афанасий Кузьмич

Рождение ребёнка
07.03.1917

Сын: Любенко Евфимий Кузьмич

Отец ребёнка: Любенко Афанасий Кузьмич

Рождение ребёнка
29.03.1917

Сын: Любенко Евфимий Афанасьевич

Отец ребёнка: Любенко Афанасий Кузьмич

Рождение ребёнка
29.03.1917

Дочь: Любенко Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Любенко Афанасий Кузьмич

Рождение ребёнка
20.04.1918

Дочь: Адамова Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Любенко Афанасий Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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