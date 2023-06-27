Любенко (Сагаева) Параскева Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1906
Баранниково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Любенко Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Любенко Афанасий Кузьмич
Рождение ребёнка
31.05.1914
Дочь: Любенко Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Любенко Афанасий Кузьмич
Рождение ребёнка
07.03.1917
Отец ребёнка: Любенко Афанасий Кузьмич
Рождение ребёнка
29.03.1917
Сын: Любенко Евфимий Афанасьевич
Отец ребёнка: Любенко Афанасий Кузьмич
Рождение ребёнка
29.03.1917
Дочь: Любенко Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Любенко Афанасий Кузьмич
Рождение ребёнка
20.04.1918
Дочь: Адамова Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Любенко Афанасий Кузьмич
Смерть
Неизвестно