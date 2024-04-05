Бутырева (Мошкина) Устинья Никифоровна
Место рожденияс.Перовское (Партизанское) Красноярский край
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1905
Рождение ребёнка
29.04.1907
Дочь: Румынина (Бутырева) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Бутыров (Михайлов) Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
07.09.1912
Отец ребёнка: Бутыров (Михайлов) Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
21.02.1915
Дочь: (Бутырева) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Бутыров (Михайлов) Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
03.07.1922
Дочь: Пуричи (Бутырева) Мария (Марфа) Михайловна
Отец ребёнка: Бутыров (Михайлов) Михаил Григорьевич
Иннокентьевка, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
С 1928 по 1929
Сын: Бутырев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Бутыров (Михайлов) Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно