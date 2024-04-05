Бутырева (Мошкина) Устинья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутырева (Мошкина) Устинья Никифоровна

Место рождения

с.Перовское (Партизанское) Красноярский край

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1905

Муж: Бутыров (Михайлов) Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
29.04.1907

Дочь: Румынина (Бутырева) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Бутыров (Михайлов) Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
07.09.1912

Сын: Бутырев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Бутыров (Михайлов) Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
21.02.1915

Дочь: (Бутырева) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Бутыров (Михайлов) Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
03.07.1922

Дочь: Пуричи (Бутырева) Мария (Марфа) Михайловна

Отец ребёнка: Бутыров (Михайлов) Михаил Григорьевич

Иннокентьевка, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
С 1928 по 1929

Сын: Бутырев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Бутыров (Михайлов) Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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