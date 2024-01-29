Бутырев (Михайлов) Михаил Григорьевич
Место рожденияИннокентьевка Партизанский район Красноярский край
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Иннокентьевка Партизанский район Красноярский край
Бракосочетание
21.01.1905
Иннокентьевка Партизанский район Красноярский край
Рождение ребёнка
29.04.1907
Дочь: Румынина Александра Михайловна
Мать ребёнка: Бутырева Устинья Никифоровна
Иннокентьевка Партизанский район Красноярский край
Рождение ребёнка
07.09.1912
Мать ребёнка: Бутырева Устинья Никифоровна
Иннокентьевка Партизанский район Красноярский край
Рождение ребёнка
21.02.1915
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Бутырева Устинья Никифоровна
Иннокентьевка Партизанский район Красноярский край
Рождение ребёнка
03.07.1922
Дочь: Пуричи Мария Михайловна
Мать ребёнка: Бутырева Устинья Никифоровна
Красноярский край Партизанский район с. Иннокентьевка
Рождение ребёнка
С 1928 по 1929
Сын: Бутырев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Бутырева Устинья Никифоровна
Иннокентьевка Партизанский район Красноярский край
Смерть
Неизвестно