Бутырев (Михайлов) Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутырев (Михайлов) Михаил Григорьевич

Место рождения

Иннокентьевка Партизанский район Красноярский край

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Бутырев Григорий Федорович

Мать: Бутырева Екатерина Николаевна

Иннокентьевка Партизанский район Красноярский край
Бракосочетание
21.01.1905

Жена: Бутырева Устинья Никифоровна

Иннокентьевка Партизанский район Красноярский край
Рождение ребёнка
29.04.1907

Дочь: Румынина Александра Михайловна

Мать ребёнка: Бутырева Устинья Никифоровна

Иннокентьевка Партизанский район Красноярский край
Рождение ребёнка
07.09.1912

Сын: Бутырев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Бутырева Устинья Никифоровна

Иннокентьевка Партизанский район Красноярский край
Рождение ребёнка
21.02.1915

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Бутырева Устинья Никифоровна

Иннокентьевка Партизанский район Красноярский край
Рождение ребёнка
03.07.1922

Дочь: Пуричи Мария Михайловна

Мать ребёнка: Бутырева Устинья Никифоровна

Красноярский край Партизанский район с. Иннокентьевка
Рождение ребёнка
С 1928 по 1929

Сын: Бутырев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Бутырева Устинья Никифоровна

Иннокентьевка Партизанский район Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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