Вшивцев Семён Яковлевич
Место рождения
Дата рождения17.07.1843 ст.
Дата смертиПосле 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1843 ст.
Отец: Вшивцев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
10.05.1864
Дочь: Вшивцева Глинерия Семёновна
Мать ребёнка: Вшивцева Лукерия Андреевна
Рождение ребёнка
25.09.1865
Дочь: Вшивцева Евфросинья Семёновна
Мать ребёнка: Вшивцева Лукерия Андреевна
Рождение ребёнка
25.06.1884
Сын: Вшивцев Николай Семёнович
Мать ребёнка: Вшивцева Лукерия Андреевна
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Вшивцев Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Вшивцева Лукерия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1866