Вшивцев Семён Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Семён Яковлевич

Вшивцев Семён Яковлевич

avatar

Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

17.07.1843 ст.

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1843 ст.

Отец: Вшивцев Яков Михайлович

Мать: Вшивцева Наталия Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1864

Дочь: Вшивцева Глинерия Семёновна

Мать ребёнка: Вшивцева Лукерия Андреевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1865

Дочь: Вшивцева Евфросинья Семёновна

Мать ребёнка: Вшивцева Лукерия Андреевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1884

Сын: Вшивцев Николай Семёнович

Мать ребёнка: Вшивцева Лукерия Андреевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Вшивцев Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Вшивцева Лукерия Андреевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Лукерия Андреевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1866
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close