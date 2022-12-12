Вшивцева (?) Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Аксиния Яковлевна
Отец ребёнка: Вшивцев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Вшивцев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
17.07.1843 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
09.10.1849 ст.
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Вшивцев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
02.11.1854 ст.
Дочь: Матрёна Яковлевна
Отец ребёнка: Вшивцев Яков Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1861