Вшивцева (?) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (?) Наталия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1861

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Аксиния Яковлевна

Отец ребёнка: Вшивцев Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Вшивцев Яков Михайлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1843 ст.

Сын: Вшивцев Семён Яковлевич

Отец ребёнка: Вшивцев Яков Михайлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1849 ст.

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Вшивцев Яков Михайлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1854 ст.

Дочь: Матрёна Яковлевна

Отец ребёнка: Вшивцев Яков Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Яков Михайлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1861
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