Вшивцева (?) Лукерия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (?) Лукерия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1864

Дочь: Вшивцева Глинерия Семёновна

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1865

Дочь: Вшивцева Евфросинья Семёновна

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1884

Сын: Вшивцев Николай Семёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Вшивцев Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Семён Яковлевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1866
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