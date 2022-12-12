Вшивцева (?) Лукерия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1864
Дочь: Вшивцева Глинерия Семёновна
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
25.09.1865
Дочь: Вшивцева Евфросинья Семёновна
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
25.06.1884
Сын: Вшивцев Николай Семёнович
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Вшивцев Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Вшивцев Семён Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1866