Черниченко Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черниченко Михаил Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1924

Дочь: Веденеева Елена Михайловна

Мать ребёнка: Черниченко Надежда Иосифовна

Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черниченко Георгий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакшевникова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Не Известно Не известно Не известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Однодворская Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Черниченко Надежда Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черниченко Надежда Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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