Черниченко Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.11.1924
Дочь: Веденеева Елена Михайловна
Мать ребёнка: Черниченко Надежда Иосифовна
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черниченко Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакшевникова Людмила Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Однодворская Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Черниченко Надежда Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно