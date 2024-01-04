Черниченко (Здон) Надежда Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Здон Иосиф
Мать: Здон Вера Николаевна
Рождение ребёнка
12.11.1924
Дочь: Веденеева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Черниченко Михаил Ефимович
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Однодворская Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Черниченко Михаил Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно