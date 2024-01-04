Черниченко (Здон) Надежда Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черниченко (Здон) Надежда Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Здон Иосиф

Мать: Здон Вера Николаевна

Рождение ребёнка
12.11.1924

Дочь: Веденеева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Черниченко Михаил Ефимович

Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Однодворская Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Черниченко Михаил Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черниченко Михаил Ефимович

Смерть
Неизвестно
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