Классен Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1899
Сын: Классен Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Классен Владимир Юльевич
Рождение ребёнка
С 1902 по 1903
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Классен Владимир Юльевич
Рождение ребёнка
С 1904 по 1905
Сын: Классен Константин Владимирович
Отец ребёнка: Классен Владимир Юльевич