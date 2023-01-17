Классен Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Классен Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1899

Сын: Классен Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Классен Владимир Юльевич

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
С 1902 по 1903

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Классен Владимир Юльевич

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
С 1904 по 1905

Сын: Классен Константин Владимирович

Отец ребёнка: Классен Владимир Юльевич

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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