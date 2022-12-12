Классен Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.06.1899
Дата смерти1957
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1899
Образование
С 1908 по 1913
Новгородское городское приходское училище
Работа или профессия
С 1917 по 1918
Ученик почтово телеграфной конторы, г. Новгород.
Образование
1917
Окончил Высшее Начальное училище в городе. Новгороде.
Образование
С 1917
Член профсоюза железнодорожников.
Работа или профессия
С 1918 по 1919
Телеграфист почтово телеграфной конторы. г. Новгород.
Призыв на военную службу
С 1918 по 1924
Состоял в партии ВКП б. Отчислен за несвоевременное предоставление документов.
Призыв на военную службу
С 1919 по 1923
Служба в РККА. Начальник контрольно- телеграфной станции.
Бракосочетание
1920
Работа или профессия
С 1923 по 1924
Чудово, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Электромонтёр Чуковский цементный завод, ст. Чудово.
Работа или профессия
С 1924 по 1925
Направлен на рабфак института им. Калинина, г. Ленинград.
Работа или профессия
С 1925 по 1927
Студент металлургического факультета, институт им. Калинина, г. Ленинград. По семейным обстоятельствам институт не закончил.
Работа или профессия
С 1927 по 1928
Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Электромонтёр 2- го участка отдела связи ст. М. Вишера. Окт. Ж. Д.
Работа или профессия
С 1928 по 1945
Начальник электростанции 4- го отдела Паровозного хозяйства ст. Окуловка.
Место жительства
1945
Проживал ст. Окуловка, ул. 1- го Мая, д. √3 в 1945 г.
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Инженер Лейтенант тяги.
Смерть
1957
Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область