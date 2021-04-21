Классен Сергей Владимирович
мужской, родился 07.06.1899, Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
умер 1957, Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
МатьКлассен Александра Ивановна1863 г.р.
Супруги
Классен (Арсеньева) Серафима Павловна05.07.1900 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1899
Отец: не указан
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Образование
С 1908 по 1913
Образование
1917
Работа или профессия
С 1917 по 1918
Образование
С 1917
Работа или профессия
С 1918 по 1919
Призыв на военную службу
С 1918 по 1924
Призыв на военную службу
С 1919 по 1923
Бракосочетание
1920
Работа или профессия
С 1923 по 1924
Чудово, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Работа или профессия
С 1924 по 1925
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 1925 по 1927
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 1927 по 1928
Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Работа или профессия
С 1928 по 1945
Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
1945
Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1957
Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область