Классен Сергей Владимирович 07.06.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Классен Сергей Владимирович

Автор
АХ
Хрящева А.

мужской, родился 07.06.1899, Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

умер 1957, Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Мать
Классен Александра Ивановна1863 г.р.
Супруги
Классен (Арсеньева) Серафима Павловна05.07.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1899

Отец: не указан

Мать: Классен Александра Ивановна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Инженер Лейтенант тяги.

Образование
С 1908 по 1913
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Новгородское городское приходское училище

Образование
1917
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Окончил Высшее Начальное училище в городе. Новгороде.

Работа или профессия
С 1917 по 1918
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Ученик почтово телеграфной конторы, г. Новгород.

Образование
С 1917

Член профсоюза железнодорожников.

Работа или профессия
С 1918 по 1919
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Телеграфист почтово телеграфной конторы. г. Новгород.

Призыв на военную службу
С 1918 по 1924

Состоял в партии ВКП б. Отчислен за несвоевременное предоставление документов.

Призыв на военную службу
С 1919 по 1923
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Служба в РККА. Начальник контрольно- телеграфной станции.

Бракосочетание
1920

Жена: Классен (Арсеньева) Серафима Павловна

Работа или профессия
С 1923 по 1924
Чудово, Окуловский муниципальный район, Новгородская область

Электромонтёр Чуковский цементный завод, ст. Чудово.

Работа или профессия
С 1924 по 1925
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Направлен на рабфак института им. Калинина, г. Ленинград.

Работа или профессия
С 1925 по 1927
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Студент металлургического факультета, институт им. Калинина, г. Ленинград. По семейным обстоятельствам институт не закончил.

Работа или профессия
С 1927 по 1928
Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Электромонтёр 2- го участка отдела связи ст. М. Вишера. Окт. Ж. Д.

Работа или профессия
С 1928 по 1945
Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область

Начальник электростанции 4- го отдела Паровозного хозяйства ст. Окуловка.

Место жительства
1945
Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область

Проживал ст. Окуловка, ул. 1- го Мая, д. √3 в 1945 г.

Смерть
1957
Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

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