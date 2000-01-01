Романова Устина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Устина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Яков Андреевич

Кабалино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Яков Андреевич

Кабалино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Яков Андреевич

Кабалино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Романов Яков Андреевич

Кабалино
Смерть
Неизвестно
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