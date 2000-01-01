Романов Яков Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Яков Андреевич

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Место рождения

Кабалино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Андрей

Мать: ?

Кабалино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Устина Яковлевна

Кабалино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Устина Яковлевна

Кабалино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Устина Яковлевна

Кабалино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Устина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Романова Устина Яковлевна

Кабалино
Смерть
Неизвестно
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