Романов Яков Андреевич
Место рожденияКабалино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Андрей
Мать: ?
Кабалино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Кабалино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Кабалино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Кабалино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романова Устина Яковлевна
Кабалино
Смерть
Неизвестно