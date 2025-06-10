Романов Козма Яковленич Около 1848 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Романов Козма Яковленич

Место рождения

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.

Отец: Романов Яков Андреевич

Мать: Романова Устина Яковлевна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
данные 10 ревизия
Бракосочетание
02.10.1882 ст.

Жена: Романова (Вдова Оплетина) Ирина Андреевна

ВОСПРИЕМНИКИ: по жениху - д. Легканур - Андрей Капитанов Козлов, д. Б.Убрень - Петр Евсеевич Оплетин. по невесте - д. Кугунера (?) - Иван Семенович Тарасов и д. Керженец - Прохор Лебедев
Смерть
Неизвестно

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