Романов Козма Яковленич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.
Отец: Романов Яков Андреевич
данные 10 ревизия
Бракосочетание
02.10.1882 ст.
ВОСПРИЕМНИКИ: по жениху - д. Легканур - Андрей Капитанов Козлов, д. Б.Убрень - Петр Евсеевич Оплетин. по невесте - д. Кугунера (?) - Иван Семенович Тарасов и д. Керженец - Прохор Лебедев
Смерть
Неизвестно