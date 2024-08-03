Вахтин Марк Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахтин Марк Тимофеевич

Вахтин Марк Тимофеевич

Место рождения

Половинное, Целинный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

10.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Вахтин Тимофей Филиппович

Мать: Базарова Фёкла Тимофеевна

Половинное, Целинный муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелёва Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Вахтина Татьяна Марковна

Мать ребёнка: Кошелёва Ольга Яковлевна

Половинное, Целинный муниципальный район, Курганская область
Место жительства
С 1931
Назарово, город Назарово, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.01.1937

Сын: Вахтин Валентин Маркович

Мать ребёнка: Кошелёва Ольга Яковлевна

Назарово, город Назарово, Красноярский край
Арест
05.07.1937
Мера пресечения: арестован Дата ареста: 5 июля 1937 г. Обвинение: 58, п. 10 или ст 74 УК БССР Осуждение: 30 ноября 1937 г. Осудивший орган: Тройка при УНКВД Красноярского края Приговор: ВМН (расстрел)... Показать все
Смерть
10.12.1937
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Расстрелян
Реабилитация осужденного
04.08.1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.