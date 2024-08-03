Вахтин Марк Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти10.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошелёва Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Вахтина Татьяна Марковна
Мать ребёнка: Кошелёва Ольга Яковлевна
Место жительства
С 1931
Рождение ребёнка
?.01.1937
Мать ребёнка: Кошелёва Ольга Яковлевна
Арест
05.07.1937
Мера пресечения: арестован Дата ареста: 5 июля 1937 г. Обвинение: 58, п. 10 или ст 74 УК БССР Осуждение: 30 ноября 1937 г. Осудивший орган: Тройка при УНКВД Красноярского края Приговор: ВМН (расстрел)... Показать все
Смерть
10.12.1937
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Расстрелян
Реабилитация осужденного
04.08.1989