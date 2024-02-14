Богданова (Кадырова) Минибану
Место рожденияРоссия
Дата рождения1902
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Валиахмет
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Хуснутдинова (Богданова) Разифа
Отец ребёнка: Богданов Валиахмет
Рождение ребёнка
31.10.1930
Рождение ребёнка
1933
Сын: Богданов Хализян
Отец ребёнка: Богданов Валиахмет
Рождение ребёнка
1936
Сын: Богданов Минигуль
Отец ребёнка: Богданов Валиахмет
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
18.04.1948
Смерть
1984
Похороны
Неизвестно