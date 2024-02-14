Богданова (Кадырова) Минибану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Кадырова) Минибану

Место рождения

Россия

Дата рождения

1902

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

1928 г.р.
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1933 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Валиахмет

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Хуснутдинова (Богданова) Разифа

Отец ребёнка: Богданов Валиахмет

Рождение ребёнка
31.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Валиахмет

Рождение ребёнка
1933

Сын: Богданов Хализян

Отец ребёнка: Богданов Валиахмет

Рождение ребёнка
1936

Сын: Богданов Минигуль

Отец ребёнка: Богданов Валиахмет

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Валиахмет

Рождение ребёнка
18.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Валиахмет

Смерть
1984
Похороны
Неизвестно

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