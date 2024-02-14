Богданов Валиахмет
Место рожденияд.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ
Дата рождения15.11.1901
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1901
Отец: Богданов Галиахмет
Мать: (Богданова) Гульшахида
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Хуснутдинова (Богданова) Разифа
Мать ребёнка: Богданова (Кадырова) Минибану
Рождение ребёнка
31.10.1930
Рождение ребёнка
1933
Сын: Богданов Хализян
Мать ребёнка: Богданова (Кадырова) Минибану
Рождение ребёнка
1936
Сын: Богданов Минигуль
Мать ребёнка: Богданова (Кадырова) Минибану
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
18.04.1948
Смерть
1980
Похороны
Неизвестно