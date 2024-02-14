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Богданов Валиахмет

Место рождения

д.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ

Дата рождения

15.11.1901

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1902 г.р.
1902 г.р.

Дети

1928 г.р.
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1933 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1901

Отец: Богданов Галиахмет

Мать: (Богданова) Гульшахида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданов (Кадырова) Голбану

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова (Кадырова) Минибану

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Хуснутдинова (Богданова) Разифа

Мать ребёнка: Богданова (Кадырова) Минибану

Рождение ребёнка
31.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Кадырова) Минибану

Рождение ребёнка
1933

Сын: Богданов Хализян

Мать ребёнка: Богданова (Кадырова) Минибану

Рождение ребёнка
1936

Сын: Богданов Минигуль

Мать ребёнка: Богданова (Кадырова) Минибану

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Кадырова) Минибану

Рождение ребёнка
18.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Кадырова) Минибану

Смерть
1980
Похороны
Неизвестно

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