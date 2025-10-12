Лисицын Михаил Максимович
мужской, родился 11.10.1866 ст., Москва, город федерального значения Москва
умер 28.04.1869 ст., Москва, город федерального значения Москва
ОтецЛисицын Максим ТимофеевичОколо 1826 ст. г.р.
МатьЛисицына (Колычева) Наталия ЕфимовнаОколо 1840 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1866 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.04.1869 ст.
Москва, город федерального значения Москва
https://yandex.ru/archive/catalog/d1d3791c-176e-4179-95a6-eda5301be251/111?center=1181+1672