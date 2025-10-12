Лисицын Михаил Максимович 11.10.1866 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Лисицын Михаил Максимович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 11.10.1866 ст., Москва, город федерального значения Москва

умер 28.04.1869 ст., Москва, город федерального значения Москва

Отец
Лисицын Максим ТимофеевичОколо 1826 ст. г.р.
Мать
Лисицына (Колычева) Наталия ЕфимовнаОколо 1840 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1866 ст.

Отец: Лисицын Максим Тимофеевич

Мать: Лисицына (Колычева) Наталия Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/d1d3791c-176e-4179-95a6-eda5301be251/111?center=1181+1672

Смерть
28.04.1869 ст.
Москва, город федерального значения Москва

От поноса https://yandex.ru/archive/catalog/d1d3791c-176e-4179-95a6-eda5301be251/293?center=1774+2964 https://yandex.ru/archive/catalog/652e4438-4535-4254-aa6c-4050efbf8a05/290?center=1728+3538

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