Тимирязева (Донаурова) Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1837
Дата смерти25.02.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1858
Рождение ребёнка
07.02.1860
Сын: Тимирязев Иван Александрович
Отец ребёнка: Тимирязев Александр Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1861
Дочь: Тимирязева Наталия Александровна
Отец ребёнка: Тимирязев Александр Иванович
Смерть
25.02.1864
Москва, город федерального значения Москва