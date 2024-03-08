Тимирязева (Донаурова) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимирязева (Донаурова) Наталия Ивановна

Тимирязева (Донаурова) Наталия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1837

Дата смерти

25.02.1864

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1858

Муж: Тимирязев Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.02.1860

Сын: Тимирязев Иван Александрович

Отец ребёнка: Тимирязев Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.02.1861

Дочь: Тимирязева Наталия Александровна

Отец ребёнка: Тимирязев Александр Иванович

Смерть
25.02.1864
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close