Тимирязев Иван Александрович
мужской, родился 07.02.1860, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 11.10.1827, Хельсинки
ОтецТимирязев Александр Иванович12.10.1837 г.р.
МатьТимирязева (Донаурова) Наталия Ивановна03.11.1837 г.р.
Супруги
Ангерво Онерва?.04.1887 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
11.10.1827
Рождение
07.02.1860
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1918
Жена: Ангерво Онерва
Финляндская Республика