Тимирязев Иван Александрович 07.02.1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимирязев Иван Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 07.02.1860, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 11.10.1827, Хельсинки

Отец
Тимирязев Александр Иванович12.10.1837 г.р.
Мать
Тимирязева (Донаурова) Наталия Ивановна03.11.1837 г.р.
Супруги
Ангерво Онерва?.04.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Смерть
11.10.1827

Рождение
07.02.1860

Отец: Тимирязев Александр Иванович

Мать: Тимирязева (Донаурова) Наталия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1918

Жена: Ангерво Онерва

Финляндская Республика

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