Лисюков Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисюкова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Лисюкова-Маликова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисюков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Лисюкова-Маликова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
02.02.1962
Сын: Лисюков Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Лисюкова-Маликова Нина Михайловна
Смерть
Неизвестно