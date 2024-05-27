Лисюкова-Маликова Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисюкова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Лисюков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисюков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Лисюков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1962
Сын: Лисюков Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Лисюков Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно