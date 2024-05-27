Лисюков Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисюков Александр Сергеевич

Лисюков Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисюков Сергей Иванович

Мать: Лисюкова-Маликова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисюков Иван Александрович

Мать ребёнка: Лисюкова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомичева Мария Александровна

Мать ребёнка: Лисюкова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аплекаева Анна Александровна

Мать ребёнка: Лисюкова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисюкова Татьяна Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.