Лисюков Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисюков Иван Александрович
Мать ребёнка: Лисюкова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомичева Мария Александровна
Мать ребёнка: Лисюкова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аплекаева Анна Александровна
Мать ребёнка: Лисюкова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно