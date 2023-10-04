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Завьялов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

После 1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1894 ст.

Жена: Завьялова Варвара Герасимовна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.06.1899 ст.

Сын: Завьялов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Завьялова Варвара Герасимовна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.167-168 (Рождение №-42м)
Рождение ребёнка
23.06.1905 ст.

Дочь: Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Завьялова Варвара Герасимовна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.19-20 (Рождение №-41ж)
Смерть
После 1914 ст.
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