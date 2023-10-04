Завьялов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиПосле 1914 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1894 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.06.1899 ст.
Сын: Завьялов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Завьялова Варвара Герасимовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.167-168 (Рождение №-42м)
Рождение ребёнка
23.06.1905 ст.
Дочь: Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Завьялова Варвара Герасимовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.19-20 (Рождение №-41ж)
Смерть
После 1914 ст.