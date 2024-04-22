(Завьялова) Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Завьялова) Агриппина Васильевна

Место рождения

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

23.06.1905 ст.

Дата смерти

08.05.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
23.06.1905 ст.

Отец: Завьялов Василий Петрович

Мать: Завьялова Варвара Герасимовна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.19-20 (Рождение №-41ж)
Крещение
24.06.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Николай Владимирович - крестьянин из д.Бухалдино Крёстная мать: Анна Михайловна - крестьянская девица из д.Бухалдино
Смерть
08.05.1907 ст.
Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ребёнок в 1 год (от поноса / дизентерия)
Похороны
10.05.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.206-207 (Умершие №-19ж)
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