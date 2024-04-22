(Завьялова) Агриппина Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.06.1905 ст.
Дата смерти08.05.1907 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1905 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.19-20 (Рождение №-41ж)
Крещение
24.06.1905 ст.
Крёстный отец: Николай Владимирович - крестьянин из д.Бухалдино Крёстная мать: Анна Михайловна - крестьянская девица из д.Бухалдино
Смерть
08.05.1907 ст.
Ребёнок в 1 год (от поноса / дизентерия)
Похороны
10.05.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.206-207 (Умершие №-19ж)