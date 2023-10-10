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Завьялов Павел Васильевич

Место рождения

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

03.06.1899 ст.

Дата смерти

03.06.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1899 ст.

Отец: Завьялов Василий Петрович

Мать: Завьялова Варвара Герасимовна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.167-168 (Рождение №-42м)
Крещение
06.06.1899 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Семён Егорович - крестьянский сын из д.Бухалдино Крёстная мать: Мария Васильевна - крестьянская жена из д.Бухалдино
Смерть
03.06.1904 ст.
Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Крестьянский сын в 5 лет (от кори)
Похороны
05.06.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.270-271 (Умершие №-18м)
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