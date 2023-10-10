Завьялов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1899 ст.
Дата смерти03.06.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1899 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.167-168 (Рождение №-42м)
Крещение
06.06.1899 ст.
Крёстный отец: Семён Егорович - крестьянский сын из д.Бухалдино Крёстная мать: Мария Васильевна - крестьянская жена из д.Бухалдино
Смерть
03.06.1904 ст.
Крестьянский сын в 5 лет (от кори)
Похороны
05.06.1904 ст.
МК 56-13-43 стр.270-271 (Умершие №-18м)