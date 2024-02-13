Нигматуллин Джон Миннигалимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНигматуллин Джон Миннигалимович

Нигматуллин Джон Миннигалимович

Место рождения

Париж, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.07.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЗН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1953

Отец: Нигматуллин Миннигалим Минниахметович

Мать: Нигматуллина (Закирова) Фарбиза Биктимировна

Париж, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.04.1975

Жена: Нигматуллина (Сазонова) Галина Владимировна

Нижние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1976

Дочь: Колондёнок (Нигматуллина) Зульфия Джоновна

Мать ребёнка: Нигматуллина (Сазонова) Галина Владимировна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
02.04.1980

Дочь: Беликова (Нигматуллина) Гульнара Джоновна

Мать ребёнка: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
22.04.1981

Дочь: Нигматуллина Роза Джоновна

Мать ребёнка: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
12.06.1994

Сын: Нигматуллин Ринат Джонович

Мать ребёнка: не указана

Минск, Минск

Мы используем куки для улучшения работы сайта.