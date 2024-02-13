Нигматуллин Джон Миннигалимович
Место рождения
Дата рождения28.07.1953
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1953
Бракосочетание
30.04.1975
Нижние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1976
Дочь: Колондёнок (Нигматуллина) Зульфия Джоновна
Мать ребёнка: Нигматуллина (Сазонова) Галина Владимировна
Рождение ребёнка
02.04.1980
Дочь: Беликова (Нигматуллина) Гульнара Джоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1981
Дочь: Нигматуллина Роза Джоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1994
Сын: Нигматуллин Ринат Джонович
Мать ребёнка: не указана