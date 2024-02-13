Колондёнок (Нигматуллина) Зульфия Джоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колондёнок (Нигматуллина) Зульфия Джоновна

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

01.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЗН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1976

Отец: Нигматуллин Джон Миннигалимович

Мать: Нигматуллина (Сазонова) Галина Владимировна

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колондёнок Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
05.04.1999

Дочь: Колондёнок Вилена Витальевна

Отец ребёнка: Колондёнок Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
05.08.2007

Дочь: Колондёнок Злата Витальевна

Отец ребёнка: Колондёнок Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
25.02.2010

Дочь: Колондёнок Вита Витальевна

Отец ребёнка: Колондёнок Виталий Николаевич

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