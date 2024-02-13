Колондёнок (Нигматуллина) Зульфия Джоновна
Место рождения
Дата рождения01.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1999
Дочь: Колондёнок Вилена Витальевна
Отец ребёнка: Колондёнок Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
05.08.2007
Дочь: Колондёнок Злата Витальевна
Отец ребёнка: Колондёнок Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
25.02.2010
Дочь: Колондёнок Вита Витальевна
Отец ребёнка: Колондёнок Виталий Николаевич