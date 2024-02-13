Колондёнок Виталий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1999
Дочь: Колондёнок Вилена Витальевна
Мать ребёнка: Колондёнок (Нигматуллина) Зульфия Джоновна
Рождение ребёнка
05.08.2007
Дочь: Колондёнок Злата Витальевна
Мать ребёнка: Колондёнок (Нигматуллина) Зульфия Джоновна
Рождение ребёнка
25.02.2010
Дочь: Колондёнок Вита Витальевна
Мать ребёнка: Колондёнок (Нигматуллина) Зульфия Джоновна