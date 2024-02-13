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Колондёнок Виталий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЗН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колондёнок (Нигматуллина) Зульфия Джоновна

Рождение ребёнка
05.04.1999

Дочь: Колондёнок Вилена Витальевна

Мать ребёнка: Колондёнок (Нигматуллина) Зульфия Джоновна

Рождение ребёнка
05.08.2007

Дочь: Колондёнок Злата Витальевна

Мать ребёнка: Колондёнок (Нигматуллина) Зульфия Джоновна

Рождение ребёнка
25.02.2010

Дочь: Колондёнок Вита Витальевна

Мать ребёнка: Колондёнок (Нигматуллина) Зульфия Джоновна

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