Нигматуллина (Закирова) Фарбиза Биктимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Закиров Биктимир Закирович
Мать: Закирова Бибикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигматуллина Гульшат Миннигалимовна
Отец ребёнка: Нигматуллин Миннигалим Минниахметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигматуллина Виля Миннигалимовна
Отец ребёнка: Нигматуллин Миннигалим Минниахметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигматуллина Роза Миннигалимовна
Отец ребёнка: Нигматуллин Миннигалим Минниахметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нигматуллина Розалия Миннигалимовна
Отец ребёнка: Нигматуллин Миннигалим Минниахметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Ильшат Миннигалимович
Отец ребёнка: Нигматуллин Миннигалим Минниахметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Анвар Миннигалимович
Отец ребёнка: Нигматуллин Миннигалим Минниахметович
Рождение ребёнка
28.07.1953
Сын: Нигматуллин Джон Миннигалимович
Отец ребёнка: Нигматуллин Миннигалим Минниахметович
Париж, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно