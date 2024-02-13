Нигматуллина (Закирова) Фарбиза Биктимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллина (Закирова) Фарбиза Биктимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Закиров Биктимир Закирович

Мать: Закирова Бибикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нигматуллина Гульшат Миннигалимовна

Отец ребёнка: Нигматуллин Миннигалим Минниахметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нигматуллина Виля Миннигалимовна

Отец ребёнка: Нигматуллин Миннигалим Минниахметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нигматуллина Роза Миннигалимовна

Отец ребёнка: Нигматуллин Миннигалим Минниахметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нигматуллина Розалия Миннигалимовна

Отец ребёнка: Нигматуллин Миннигалим Минниахметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Ильшат Миннигалимович

Отец ребёнка: Нигматуллин Миннигалим Минниахметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Анвар Миннигалимович

Отец ребёнка: Нигматуллин Миннигалим Минниахметович

Рождение ребёнка
28.07.1953

Сын: Нигматуллин Джон Миннигалимович

Отец ребёнка: Нигматуллин Миннигалим Минниахметович

Париж, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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