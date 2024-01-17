Ивко Кирилл Иванович
Место рождения
Дата рождения14.01.1916
Дата смерти14.12.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивко Мария Артемьевна
Рождение ребёнка
23.03.1949
Дочь: Кабанова Наталья Кирилловна
Мать ребёнка: Ивко Мария Артемьевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
14.12.1988