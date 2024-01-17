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Ивко Кирилл Иванович

Место рождения

Кременчуг, Полтавська область

Дата рождения

14.01.1916

Дата смерти

14.12.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Кременчуг, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивко Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
23.03.1949

Дочь: Кабанова Наталья Кирилловна

Мать ребёнка: Ивко Мария Артемьевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
14.12.1988

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