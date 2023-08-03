Лепин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти24.03.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Лепин Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: (Лепина) Анна
Мать ребёнка: Лепина (Платова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: (Лепина) Нина
Мать ребёнка: Лепина (Платова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Лепин Алексей
Мать ребёнка: Лепина (Платова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: (Лепина) Валентина
Мать ребёнка: Лепина (Платова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1965
Сын: Лепин Владимир
Мать ребёнка: Лепина (Платова) Елизавета Ивановна
Смерть
24.03.1971