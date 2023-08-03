Лепин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

24.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Лепин Фёдор

Мать: Лепина (Куляшова) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепина (Платова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: (Лепина) Анна

Мать ребёнка: Лепина (Платова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: (Лепина) Нина

Мать ребёнка: Лепина (Платова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Лепин Алексей

Мать ребёнка: Лепина (Платова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1961

Дочь: (Лепина) Валентина

Мать ребёнка: Лепина (Платова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
10.12.1965

Сын: Лепин Владимир

Мать ребёнка: Лепина (Платова) Елизавета Ивановна

Смерть
24.03.1971

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