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Лепин Алексей
Лепин Алексей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1958
Дата смерти
1993
Пол
Мужской
Отец
Лепин Михаил
1923 г.р.
Мать
Лепина (Платова) Елизавета Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец:
Лепин Михаил
Мать:
Лепина Елизавета Ивановна
Смерть
1993
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