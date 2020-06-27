Лепина (Платова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепина (Платова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.06.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепин Михаил

Рождение ребёнка
1948

Дочь: (Лепина) Анна

Отец ребёнка: Лепин Михаил

Рождение ребёнка
1955

Дочь: (Лепина) Нина

Отец ребёнка: Лепин Михаил

Рождение ребёнка
1958

Сын: Лепин Алексей

Отец ребёнка: Лепин Михаил

Рождение ребёнка
1961

Дочь: (Лепина) Валентина

Отец ребёнка: Лепин Михаил

Рождение ребёнка
10.12.1965

Сын: Лепин Владимир

Отец ребёнка: Лепин Михаил

Смерть
27.06.2020

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