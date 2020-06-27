Лепина (Платова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.06.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лепин Михаил
Рождение ребёнка
1948
Дочь: (Лепина) Анна
Отец ребёнка: Лепин Михаил
Рождение ребёнка
1955
Дочь: (Лепина) Нина
Отец ребёнка: Лепин Михаил
Рождение ребёнка
1958
Сын: Лепин Алексей
Отец ребёнка: Лепин Михаил
Рождение ребёнка
1961
Дочь: (Лепина) Валентина
Отец ребёнка: Лепин Михаил
Рождение ребёнка
10.12.1965
Сын: Лепин Владимир
Отец ребёнка: Лепин Михаил
Смерть
27.06.2020