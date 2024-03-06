Ртищев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ртищева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ртищева (Меньших) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Халяпина (Ртищева) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ртищева (Меньших) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Ртищева (Меньших) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ртищева Ефимия Михайловна
Мать ребёнка: Ртищева (Меньших) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Ртищев Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Ртищева (Меньших) Ирина Ивановна
Упоминание
1807
Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Выехали в Оренбургскую губернию
Смерть
Неизвестно