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Ртищев Михаил Иванович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Ртищев Иван Максимович

Мать: Ртищева (Репина) Василиса Сафроновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ртищева (Меньших) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ртищева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ртищева (Меньших) Ирина Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Халяпина (Ртищева) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ртищева (Меньших) Ирина Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ртищев Карп Михайлович

Мать ребёнка: Ртищева (Меньших) Ирина Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ртищева Ефимия Михайловна

Мать ребёнка: Ртищева (Меньших) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Ртищев Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Ртищева (Меньших) Ирина Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1807
Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Выехали в Оренбургскую губернию
Смерть
Неизвестно

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