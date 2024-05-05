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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о Никульшине Давыде Васильевиче, крестьянине с. Софийского, Зобовской вол., Оренбургского у., привлекавшемся по ст. 246. 1903 г. // Гос. архив Российской Федерации. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
132Софийское (Тятеревка, Тетеревка), с. каз.при рч. Тятере.1853528711601293Церковь православная 1, базар по средам.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
112. Софийское (Тятеревка, Тетеревка), село бывшее государственное, при речках Тятере и Янцыпе, дворов 363, жителей 3163, церковь православная, салотопенный завод, базар Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Софиевское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
71804Софиевкасело53°11'с.ш.54°27'в.д.N-40-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53638434101с Софиевкасело