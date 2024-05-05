село Софиевка, село Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Софиевка

Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о Никульшине Давыде Васильевиче, крестьянине с. Софийского, Зобовской вол., Оренбургского у., привлекавшемся по ст. 246. 1903 г. // Гос. архив Российской Федерации. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
132Софийское (Тятеревка, Тетеревка), с. каз.при рч. Тятере.1853528711601293Церковь православная 1, базар по средам.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Зобовская волость
112. Софийское (Тятеревка, Тетеревка), село бывшее государственное, при речках Тятере и Янцыпе, дворов 363, жителей 3163, церковь православная, салотопенный завод, базар Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Софиевская волость
село Софиевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Пономаревский район
71804Софиевкасело53°11'с.ш.54°27'в.д.N-40-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Пономарёвский муниципальный район, Сельское поселение Софиевский сельсовет
53638434101с Софиевкасело
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