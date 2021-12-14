Зяблова (Насонова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблова (Насонова) Анна Николаевна

Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1903 ст.

Муж: Зяблов Дмитрий Егорович

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.06.1908

Дочь: (Зяблова) Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Зяблов Дмитрий Егорович

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.05.1910 ст.

Сын: Зяблов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Зяблов Дмитрий Егорович

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.09.1911 ст.

Сын: Зяблов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Зяблов Дмитрий Егорович

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.11.1913 ст.

Дочь: (Зяблова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Зяблов Дмитрий Егорович

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
восприемники: села Русаново крестьяне Тимофей Николаев Насонов и Наталья Петрова Зяблова.
Рождение ребёнка
10.02.1916 ст.

Сын: Зяблов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Зяблов Дмитрий Егорович

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
восприемники: крестьяне села Русаново Дмитрий Павлов Зяблов и Анна Егорова Зяблова.
Смерть
Неизвестно

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