Зяблова (Насонова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1903 ст.
Рождение ребёнка
19.06.1908
Дочь: (Зяблова) Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Зяблов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
30.05.1910 ст.
Сын: Зяблов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Зяблов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
03.09.1911 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
17.11.1913 ст.
Дочь: (Зяблова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Зяблов Дмитрий Егорович
восприемники: села Русаново крестьяне Тимофей Николаев Насонов и Наталья Петрова Зяблова.
Рождение ребёнка
10.02.1916 ст.
Отец ребёнка: Зяблов Дмитрий Егорович
восприемники: крестьяне села Русаново Дмитрий Павлов Зяблов и Анна Егорова Зяблова.
Смерть
Неизвестно