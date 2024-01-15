Архипова Степанида Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Архипов Илларион
Бракосочетание
13.11.1855
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
07.04.1861
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Архипов (китаев)(титов) Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
03.08.1862
Дочь: Вершинина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Архипов (китаев)(титов) Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
11.08.1866
Дочь: Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Архипов (китаев)(титов) Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
06.01.1868
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Архипов (китаев)(титов) Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
26.01.1870
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Архипов (китаев)(титов) Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
21.11.1871
Дочь: Екатерина И Екатерина
Отец ребёнка: Архипов (китаев)(титов) Андрей Фёдорович
Смерть
Неизвестно