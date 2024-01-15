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Архипова Степанида Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Архипов Илларион

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1855

Муж: Архипов (китаев)(титов) Андрей Фёдорович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
07.04.1861

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Архипов (китаев)(титов) Андрей Фёдорович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.08.1862

Дочь: Вершинина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Архипов (китаев)(титов) Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
11.08.1866

Дочь: Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Архипов (китаев)(титов) Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
06.01.1868

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Архипов (китаев)(титов) Андрей Фёдорович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.1870

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Архипов (китаев)(титов) Андрей Фёдорович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.11.1871

Дочь: Екатерина И Екатерина

Отец ребёнка: Архипов (китаев)(титов) Андрей Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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