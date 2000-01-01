Вершинина (Архипова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1862
Отец: Архипов Андрей Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1881
Сын: Вершинин (корнилов) Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Василий Герасимов
Рождение ребёнка
14.08.1893
Рождение ребёнка
15.04.1900
Рождение ребёнка
17.10.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно