Вершинина (Архипова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Архипова) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1862

Отец: Архипов Андрей Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1881

Сын: Вершинин (корнилов) Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Василий Герасимов

Рождение ребёнка
14.08.1893

Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Василий Герасимов

Рождение ребёнка
15.04.1900

Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Василий Герасимов

Рождение ребёнка
17.10.1904

Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Василий Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин (корнилов) Василий Герасимов

Смерть
Неизвестно
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