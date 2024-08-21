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Сурин Степан Филиппович

Место рождения

Белоомут, Луховицы, Московская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Сурин Филипп Михайлович

Мать: не указана

Белоомут, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурина Прасковья Егоровна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Сурин Филипп Степанович

Мать ребёнка: Сурина Прасковья Егоровна

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Сурин Иван Степанович

Мать ребёнка: Сурина Прасковья Егоровна

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Сурин Степан Степанович

Мать ребёнка: Сурина Прасковья Егоровна

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сурин Александр Степанович

Мать ребёнка: Сурина Прасковья Егоровна

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Сурин Николай Степанович

Мать ребёнка: Сурина Прасковья Егоровна

Белоомут, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно

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