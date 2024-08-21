Сурин Степан Филиппович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Сурин Филипп Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Сурина Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Сурина Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Сурина Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Сурин Александр Степанович
Мать ребёнка: Сурина Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Сурина Прасковья Егоровна
Смерть
Неизвестно