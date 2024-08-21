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Сурина Прасковья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурин Степан Филиппович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Сурин Филипп Степанович

Отец ребёнка: Сурин Степан Филиппович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Сурин Иван Степанович

Отец ребёнка: Сурин Степан Филиппович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Сурин Степан Степанович

Отец ребёнка: Сурин Степан Филиппович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сурин Александр Степанович

Отец ребёнка: Сурин Степан Филиппович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Сурин Николай Степанович

Отец ребёнка: Сурин Степан Филиппович

Белоомут, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно

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