Кокорева-Ерикова Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорева-Ерикова Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Ериков Алексей Яковлевич

Мать: Ериков Прокофья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорева-Еськова Нина

Отец ребёнка: Кокорев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кокорев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Василий

Смерть
2022
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