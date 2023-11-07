Кокорева-Ерикова Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2022
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Ериков Алексей Яковлевич
Мать: Ериков Прокофья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорева-Еськова Нина
Отец ребёнка: Кокорев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кокорев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокорев Василий
Смерть
2022