Кокорев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорева-Еськова Нина
Мать ребёнка: Кокорева-Ерикова Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кокорева-Ерикова Валентина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно