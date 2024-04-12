Милька Яков Антипович
Место рождения
Дата рождения23.10.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1864 ст.
Отец: Милька Антип Мартинович
Мать: Милька Анна Филипповна
Крещение
24.10.1864 ст.
Крестный Севериан Данилович Надточей
Рождение ребёнка
19.08.1890 ст.
Дочь: Милька Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Милька Зиновия Георгиевна
Рождение ребёнка
21.07.1895 ст.
Дочь: Милька Христина Яковлевна
Мать ребёнка: Милька Зиновия Георгиевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Милька Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Милька Зиновия Георгиевна
Рождение ребёнка
25.09.1898 ст.
Дочь: Милька Евфросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Милька Зиновия Георгиевна
Рождение ребёнка
19.09.1904 ст.
Дочь: Милька Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Милька Зиновия Георгиевна
Смерть
Неизвестно