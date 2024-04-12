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Милька Яков Антипович

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Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

23.10.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1864 ст.

Отец: Милька Антип Мартинович

Мать: Милька Анна Филипповна

Покошичи, Чернігівська область
Крещение
24.10.1864 ст.
Покошичи, Чернігівська область
Крестный Севериан Данилович Надточей
Рождение ребёнка
19.08.1890 ст.

Дочь: Милька Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Милька Зиновия Георгиевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1895 ст.

Дочь: Милька Христина Яковлевна

Мать ребёнка: Милька Зиновия Георгиевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Милька Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Милька Зиновия Георгиевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1898 ст.

Дочь: Милька Евфросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Милька Зиновия Георгиевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.09.1904 ст.

Дочь: Милька Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Милька Зиновия Георгиевна

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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