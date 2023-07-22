Милька Зиновия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.08.1890 ст.
Дочь: Милька Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Милька Яков Антипович
Рождение ребёнка
21.07.1895 ст.
Дочь: Милька Христина Яковлевна
Отец ребёнка: Милька Яков Антипович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Милька Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Милька Яков Антипович
Рождение ребёнка
25.09.1898 ст.
Дочь: Милька Евфросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Милька Яков Антипович
Рождение ребёнка
19.09.1904 ст.
Дочь: Милька Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Милька Яков Антипович
Смерть
Неизвестно