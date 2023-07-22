Милька Зиновия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милька Зиновия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1890 ст.

Дочь: Милька Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Милька Яков Антипович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1895 ст.

Дочь: Милька Христина Яковлевна

Отец ребёнка: Милька Яков Антипович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Милька Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Милька Яков Антипович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1898 ст.

Дочь: Милька Евфросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Милька Яков Антипович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.09.1904 ст.

Дочь: Милька Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Милька Яков Антипович

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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