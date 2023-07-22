Милька Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1859 ст.
Дочь: Милька Наталья Антиповна
Отец ребёнка: Милька Антип Мартинович
Рождение ребёнка
22.10.1862 ст.
Дочь: Милька Анастасия Антиповна
Отец ребёнка: Милька Антип Мартинович
Рождение ребёнка
23.10.1864 ст.
Отец ребёнка: Милька Антип Мартинович
Рождение ребёнка
23.06.1867 ст.
Отец ребёнка: Милька Антип Мартинович
Рождение ребёнка
10.10.1869 ст.
Отец ребёнка: Милька Антип Мартинович
Смерть
Неизвестно