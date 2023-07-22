Милька Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милька Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1859 ст.

Дочь: Милька Наталья Антиповна

Отец ребёнка: Милька Антип Мартинович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.10.1862 ст.

Дочь: Милька Анастасия Антиповна

Отец ребёнка: Милька Антип Мартинович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1864 ст.

Сын: Милька Яков Антипович

Отец ребёнка: Милька Антип Мартинович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.06.1867 ст.

Сын: Милька Иван Антипович

Отец ребёнка: Милька Антип Мартинович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.10.1869 ст.

Сын: Милька Филипп Антипович

Отец ребёнка: Милька Антип Мартинович

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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