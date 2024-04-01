Рейтаров Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения16.08.1926
Дата смерти28.03.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рейтарова) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.03.1986