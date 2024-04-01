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Рейтаров Павел Андреевич

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Место рождения

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

16.08.1926

Дата смерти

28.03.1986

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1926

Отец: Рейтаров Андрей Тимофеев

Мать: Рейтарова (Тагильцева) Анастасия Яковлевна

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рейтарова) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.03.1986
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

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