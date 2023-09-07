Хапова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХапова Анна Александровна

Хапова Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Хапов Константин Александрович

Отец ребёнка: Хапов Александр Иванович

Мелдань, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Хапов Николай Александрович

Отец ребёнка: Хапов Александр Иванович

Мелдань, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1938
Мелдань, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хапов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close