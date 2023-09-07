Хапова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Хапов Константин Александрович
Отец ребёнка: Хапов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Хапов Николай Александрович
Отец ребёнка: Хапов Александр Иванович
Место жительства
1938
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно